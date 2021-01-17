4:39 17 Января 2021Общество
Жителям центра Европейской части России пообещали потепление к концу недели
Температура воздуха в центре Европейской части России начнет повышаться к концу следующей рабочей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Температура воздуха в центре Европейской части России начнет повышаться к концу следующей рабочей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В ночь на среду температура будет около минус 20 градусов. Днем она повысится до минус 10 градусов.
"Дальнейший этап поступления теплых воздушных масс с юго-запада приведет к тому, что ночные температуры будут от минус 10 до минус 15, а дневные уже будут минус 3-5", – подчеркнул Вильфанд.
Оттепели россиянам ждать не нужно, добавил научный руководитель Гидрометцентра. Выше нуля температура воздуха не поднимется.