Жителям центра Европейской части России пообещали потепление к концу недели

Температура воздуха в центре Европейской части России начнет повышаться к концу следующей рабочей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура воздуха в центре Европейской части России начнет повышаться к концу следующей рабочей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В ночь на среду температура будет около минус 20 градусов. Днем она повысится до минус 10 градусов.

"Дальнейший этап поступления теплых воздушных масс с юго-запада приведет к тому, что ночные температуры будут от минус 10 до минус 15, а дневные уже будут минус 3-5", – подчеркнул Вильфанд.

Оттепели россиянам ждать не нужно, добавил научный руководитель Гидрометцентра. Выше нуля температура воздуха не поднимется.