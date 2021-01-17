Египет проводит испытания вакцины "Спутник V" в приоритетном порядке
Минздрав Египта приступил к испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Исследования проводятся в приоритетном порядке, сообщил помощник министра Мухаммед Хасани.
Клинические испытания, по словам помощника министра Мухаммеда Хасани, позволяют получить сведения о преимуществах той или иной вакцины. Он отметил, что Египет уже участвовал в исследованиях китайского препарата корпорации Sinopharm.
"Российская вакцина находится в приоритете исследований в настоящее время тем более, что ее характеристики с производственной точки зрения очень схожи с препаратом AstraZeneca", – добавил Хасани.
В посольстве РФ в Каире ранее заявили, что Россия готова передать Каиру технологию изготовления вакцины "Спутник V". Египет располагает надлежащей производственной базой для этого.