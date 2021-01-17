Австрийские СМИ сообщили о продлении локдауна на две недели в стране

Правительство Австрии планирует продлить жесткий карантин, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное агентство печати.

Правительство Австрии планирует продлить жесткий карантин, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное агентство печати.

Локдаун могут ввести в стране после дискуссии властей с руководителями регионов Австрии. Специалисты в сфере здравоохранения советуют усилить ограничительные меры и сохранить их на несколько недель с 24 января. Эксперты опасаются распространения "британского" штамма коронавируса.

С 8 февраля Австрия может начать поэтапный выход из карантина, открывать торговые центры, предприятия сферы услуг и музеи. Жителям могут предписать носить профессиональные респираторные маски и увеличить дистанцию до двух метров. Места общественного питания и гостиницы будут закрыты до конца февраля, пишет Австрийское агентство печати.