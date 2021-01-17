Австрийские СМИ сообщили о продлении локдауна на две недели в стране
Правительство Австрии планирует продлить жесткий карантин, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное агентство печати.
Локдаун могут ввести в стране после дискуссии властей с руководителями регионов Австрии. Специалисты в сфере здравоохранения советуют усилить ограничительные меры и сохранить их на несколько недель с 24 января. Эксперты опасаются распространения "британского" штамма коронавируса.
С 8 февраля Австрия может начать поэтапный выход из карантина, открывать торговые центры, предприятия сферы услуг и музеи. Жителям могут предписать носить профессиональные респираторные маски и увеличить дистанцию до двух метров. Места общественного питания и гостиницы будут закрыты до конца февраля, пишет Австрийское агентство печати.