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3:44   17 Января 2021
Политика

Шредер предложил заменить антироссийские санкции из-за Крыма на диалог

Шредер предложил заменить антироссийские санкции из-за Крыма на диалог

Антироссийские санкции, введенные на Западе после воссоединения Крыма с Россией, оказались неэффективным инструментом, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Экс-канцлер оценил меры международного давления, оказываемого на Россию. В проблемных ситуациях, по его словам, следует стремиться к диалогу. Давление может сработать только в самых редких случаях, добавил политик.

"Речь — о поиске решений через диалог", — подчеркнул Шредер.

Бывший канцлер Германии ранее неоднократно указывал на необходимость отмены антироссийских санкций. Действия США в отношении "Северного потока – 2" он назвал попыткой нападения на экономику Европы.

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