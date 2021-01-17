3:44 17 Января 2021Политика
Шредер предложил заменить антироссийские санкции из-за Крыма на диалог
Антироссийские санкции, введенные на Западе после воссоединения Крыма с Россией, оказались неэффективным инструментом, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Антироссийские санкции, введенные на Западе после воссоединения Крыма с Россией, оказались неэффективным инструментом, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Экс-канцлер оценил меры международного давления, оказываемого на Россию. В проблемных ситуациях, по его словам, следует стремиться к диалогу. Давление может сработать только в самых редких случаях, добавил политик.
"Речь — о поиске решений через диалог", — подчеркнул Шредер.
Бывший канцлер Германии ранее неоднократно указывал на необходимость отмены антироссийских санкций. Действия США в отношении "Северного потока – 2" он назвал попыткой нападения на экономику Европы.