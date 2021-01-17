Вассерман отреагировал на инцидент с высадкой спецназа НАТО на судно России

Инцидент с высадкой солдат НАТО на российский корабль не должен повториться в будущем. Так считает журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Инцидент с высадкой солдат НАТО на российский корабль не должен повториться в будущем. Так считает журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

В статье на сайте телеканала РЕН ТВ Вассерман назвал действия спецназа ВМС Греции "вторжением". По его словам, если повторится аналогичная ситуация, то необходимо ввести сопровождение российских торговых судов боевыми кораблями.

"Ведь любое судно — часть территории своей страны, то есть происходит хотя и небольшое, но все же вторжение", — подчеркнул Вассерман.

Инцидент с российским торговым кораблем "Адлер" произошел 11 января в Средиземном море. Солдаты НАТО высадились на судно, чтобы провести инспекцию на предмет нахождения на борту оружия.