Названы дата и место проведения следующего саммита G7

Великобритания проведет саммит G7 с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй на полуострове Корнуолл. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Великобритания проведет саммит G7 с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй на полуострове Корнуолл. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Участниками саммита Группы семи традиционно станут представители Великобритании, Германии, Италии, Франции, США, Канады, Японии и ЕС. Также на встречу приедут главы Южной Кореи, Австралии и Индии.

Во время мероприятия планируется обсудить пандемию COVID-19, научные открытия и другие темы. В заявлении Джонсона говорится, что приглашенные на саммит лидеры представляют свыше 60% населения, живущего в демократических странах.

Предстоящая встреча станет первой с 2019 года, когда состоялся саммит "семерки" во французском Биаррице. В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие не было проведено.