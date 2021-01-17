Выездной пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в ГУМе

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в выездном пункте в ГУМе. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в выездном пункте в ГУМе. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Выездной пункт вакцинации от COVID-19 начинает свою работу в ГУМе 17 января. Сделать прививку в этих точках можно бесплатно. Бригады будут работать одну неделю с трехдневным перерывом. Поэтому получить вторую дозу москвичи могут в этом же пункте.

Выездной пункт работает с 10:00 до 21:00 в рамках живой очереди. Один прием занимает около 40 минут. В него входят медицинский осмотр, прививка и постосмотр. Записаться на получение второй дозы можно в этом же пункте.

Вакцинацию проводят врачи из столичных поликлиник. У горожан есть возможность сделать прививку в одном из 100 таких пунктов на базе медучреждений. Они работают с 8:00 по 20:00.