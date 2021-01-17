Начал действовать закон о допустимом весе передачек для заключенных в РФ

Закон, который устанавливает максимальный вес посылок и бандеролей для заключенных, вступил в силу в России 17 января.

Закон, который устанавливает максимальный вес посылок и бандеролей для заключенных, вступил в силу в России 17 января.

Теперь максимальный объем посылок для осужденных составляет 20 кг, а вес бандероли – пять кг. Заключенным разрешат получать посылки с лекарствами и другими медицинскими изделиями только по назначению врача. Бандеролями препараты отправлять нельзя, говорится в поправках Уголовно-исполнительного кодекса.

Ранее вес посылки определялся в Уголовно-исполнительном кодексе в соответствии с почтовыми правилами. Но у многих операторов цифры отличаются. Например, у "Почты России" максимальный объем составляет 20 кг, а у EMS разрешено отправлять передачки весом до 31 кг.