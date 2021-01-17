Спор о русском языке привел к стычке украинских депутатов

Депутаты Рады сцепились в ходе спора об использовании русского языка на Украине. Стычка парламентариев произошла в эфире телеканала "Наш".

Депутаты Рады сцепились в ходе спора об использовании русского языка на Украине. Стычка парламентариев произошла в эфире телеканала "Наш".

Кирилл Куликов, участвовавший в обсуждении языкового закона, назвал попытки Киева изолироваться от русского языка нецелесообразными. Цивилизационно аудитория русского языка, по его словам, гораздо больше.

Рассуждения депутата взбесили другого украинского парламентария Юрия Камельчука. Он набросился на своего оппонента с оскорблениями.

"Ты хамло последнее, ты понял? Ты быдло. У тебя нет уважения к людям. Я тебе сам сейчас сложу мандат", – заявил депутат Рады.

Камельчук вскочил со своего места и направился в сторону Куликова. Ведущим программы удалось предотвратить драку.