Минобороны показало видео одновременного полета шести Ан-124-100 "Руслан"

Впервые в истории России в небо поднялись одновременно шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". Видео опубликовало Министерство обороны РФ на YouTube.

Впервые в истории России в небо поднялись одновременно шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". Видео опубликовало Министерство обороны РФ на YouTube.

Российское оборонное ведомство отчиталось, что полет самолетов проводился на высоте более четырех тысяч метров. Общая протяженность полета составила свыше 600 километров при средней скорости в 500 км/ч, сообщили в Минобороны.

В пояснительной аннотации к опубликованной видеозаписи указано, что это были учебно-тренировочные полеты. Они проводились с целью повышения квалификации молодых пилотов.

Ан-124 "Руслан" — это тяжелый транспортный самолет времен СССР, который предназначен для перевозки живой силы на дальние расстояния. Максимальная грузоподъемность воздушного судна — 120 тонн. Он может развивать скорость до 865 км/ч.