Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на пост замгоссекретаря США

Выдвижение избранным президентом США Джо Байденом кандидатуры Виктории Нуланд на пост заместителя государственного секретаря было ожидаемым, считает сенатор Алексей Пушков.

Выдвижение избранным президентом США Джо Байденом кандидатуры Виктории Нуланд на пост заместителя государственного секретаря было ожидаемым, считает сенатор Алексей Пушков.

Нуланд всегда выступала за "смену режимов" и продвигала идею мобилизации других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

"С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России", — прокомментировал ситуацию Пушков в совем Telegram-канале.

Он также отметил, что муж Виктории Нуланд — журналист Роберт Каган всегда активно выступал за формирование "нового альянса демократий" для противодействия Китаю.