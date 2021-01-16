Zurich Insurance отказалась объяснять новость об отказе страховать "СП-2"

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group не комментирует свои отношения с клиентами. Об этом сообщил представитель пресс-службы организации Томас Баер.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group не комментирует свои отношения с клиентами. Об этом сообщил представитель пресс-службы организации Томас Баер.

Zurich Insurance может отказаться страховать строительство "Северного потока — 2" из-за угрозы США санкциями, передает РИА Новости. В компании отказались комментировать эту информацию. Баер лишь отметил, что в их организации действует всеобъемлющая система соблюдения нормативных требований, которая предполагает удовлетворение всех применимых правил санкций.

Госдеп США оповестил ряд европейских компаний, что в случае отказа от разрыва сотрудничества с "Северным потоком — 2" против них будут применены санкции. По информации Reuters, Zurich Insurance Group может быть страховщиком российско-немецкого проекта.