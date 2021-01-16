Решение о месте проведения ЧМ по хоккею будет принято в понедельник

Место проведения Чемпионата мира по хоккею будет определено в понедельник, 18 января. Соответствующее решение примет Международная федерация хоккея (ИИХФ).

Место проведения Чемпионата мира по хоккею будет определено в понедельник, 18 января. Соответствующее решение примет Международная федерация хоккея (ИИХФ).

ЧМ по хоккею в этом году должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В ИИХФ ранее заявили, что из столицы Белоруссии игры могут перенести в связи с политической ситуацией в стране и из-за давления различных европейских общественных организаций.

Федерация сейчас рассматривает три варианта замены. ЧМ по хоккею могут принять Латвия, Дания или Словакия.