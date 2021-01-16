Грейпфрут признали опасным продуктом для больных COVID-19

Зараженным коронавирусом рекомендуют отказаться от употребления грейпфрутов на время лечения. Об этом рассказала диетолог, терапевт Анна Белоусова.

Зараженным коронавирусом рекомендуют отказаться от употребления грейпфрутов на время лечения. Об этом рассказала диетолог, терапевт Анна Белоусова.

Особенно это касается людей с заболеваниями сердца, которые болеют COVID-19. Грейпфрут может быть опасен в сочетании с препаратами для снижения холестерина или при лечении атеросклероза. Иногда этот цитрус и сок из него могут быть опасны при лечении онкологических заболеваний.

"Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии", — пояснила диетолог в беседе с каналом "Звезда".

В состав некоторых лекарств входит нейрогенин. В сочетании с грейпфрутом он может снизить эффект от медикамента и привести к нежелательным последствиям для организма.