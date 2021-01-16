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22:19   16 Января 2021
Общество

Грейпфрут признали опасным продуктом для больных COVID-19

Грейпфрут признали опасным продуктом для больных COVID-19

Зараженным коронавирусом рекомендуют отказаться от употребления грейпфрутов на время лечения. Об этом рассказала диетолог, терапевт Анна Белоусова.

Особенно это касается людей с заболеваниями сердца, которые болеют COVID-19. Грейпфрут может быть опасен в сочетании с препаратами для снижения холестерина или при лечении атеросклероза. Иногда этот цитрус и сок из него могут быть опасны при лечении онкологических заболеваний.

"Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии", — пояснила диетолог в беседе с каналом "Звезда".

В состав некоторых лекарств входит нейрогенин. В сочетании с грейпфрутом он может снизить эффект от медикамента и привести к нежелательным последствиям для организма.

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#питание #COVID-19 #грейпфрут

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