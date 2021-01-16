Зеленский ввел в заблуждение Меркель о соблюдении перемирия в Донбассе

Киев не соблюдает режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявили полпреды Донецкой и Луганской народных республик, комментируя заявление офиса президента Украины.

Киев не соблюдает режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявили полпреды Донецкой и Луганской народных республик, комментируя заявление офиса президента Украины.

Глава государства Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заверил ее, что перемирие в Донбассе полностью соблюдается, передает ТАСС. Министры иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Наталья Никонорова и Владислав Дейнего опровергли эту информацию в совместном заявлении.

"Возмутительным является тот факт, что такую откровенную дезинформацию президент Украины транслирует не только для внутренней аудитории, но и мировому сообществу, в частности лидерам стран-гарантов минских соглашений", — отметили авторы документа.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территории Донбасса, в результате этого погибают военнослужащие и получают ранения мирные жители. Несмотря на это, Киев продолжает срывать согласование нового пакета мер по контролю перемирия.