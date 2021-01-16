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21:05   16 Января 2021
Шоу-бизнес

56-летняя Азиза улетит в Италию с молодым ухажером

56-летняя Азиза улетит в Италию с молодым ухажером

Певица Азиза намерена переехать жить в Италию с молодым бойфрендом по имени Александро.

Подруга 56-летней эстрадной исполнительницы Азизы рассказала, что певица получила предложение об эмиграции в Италию от своего ухажера. Итальянец Александро прилетел к ней в конце прошлого года.

"Александро настроен очень решительно. Он зовет Азизу навсегда покинуть Россию и переехать в солнечную Италию", — констатировала Аника Керимова.

Она также заверила, что сама артистка выглядит очень счастливой. По мнению Керимовой, Азиза заслуживает счастья. Сама певица подтвердила информацию о планах переехать в Италию. Она призвала порадовать за себя. Стоит отметить, что Азиза ни разу не состояла в официальном браке. Более того, у артистки нет детей.

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#италия #азиза #ухажер #бойфренд

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