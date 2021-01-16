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20:52   16 Января 2021
Происшествия

Трое мужчин в масках разбили витрины кафе с шаурмой "от Сталина"

Трое мужчин в масках разбили витрины кафе с шаурмой "от Сталина"

Владелец кебабной Stalin Doner Станислав Вольтман заявил, что на его заведение совершили нападение трое неизвестных злоумышленников в Москве.

По словам Вольтмана, хулиганы не только разбили стекло и вывеску кафе, но и убрали за собой все последствия своих действий. Сам мужчина пояснил, что не имеет понятия, кто совершил противозаконные действия, передает издание "Московский комсомолец". Также он оценил нанесенный ущерб в 30-40 тыс. рублей.

Заведение стало популярно в СМИ и социальных сетях из-за своего названия. Оно проработало только один день, но люди рассказали о том, что работники кебабной были одеты в форму сотрудников НКВД, а все названия в меню имеют тематический подтекст.

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#москва #нападение #Stalin Doner

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