Выступление Навального в ПАСЕ организовано для введения новых санкций к РФ

Предстоящее выступление российского блогера Алексея Навального в ПАСЕ подготовлено Bellingcat для обоснования введения очередной партии санкций против России.

Предстоящее выступление российского блогера Алексея Навального в ПАСЕ подготовлено Bellingcat для обоснования введения очередной партии санкций против России.

Навального привлекли к заседанию международной организации для повышения его статуса. Как отмечает профессор МГУ, доктор политических наук и бывший сотрудник спецслужб Андрей Манойло, блогера хотят использовать для объединения протестных движений в России. Об этом рассказывается в материале Федерального агентства новостей.

"Если приглашают на какое-нибудь заседание ПАСЕ, Европарламента или иной организации, а там европейцы говорят "мы с тобой", "мы с ним", то фигура перестает быть маргинальной", — заявил он.

Манойло также обратил внимание на тот факт, что Навальный возвращается в Россию 17 января, а, как известно, у него имеются серьезные проблемы с законами РФ. Если блогер не сможет 19 января выйти на видеосвязь с ПАСЕ, то его сразу же объявят "политическим узником", заключил эксперт.