Мясников назвал болезнь, которой страдают 40% населения Земли

Около 40% жителей всего мира страдают от лишнего веса. Ожирение, в свою очередь, влечет за собой ряд других болезней, предупредил телеведущий, доктор Александр Мясников.

Около 40% жителей всего мира страдают от лишнего веса. Ожирение, в свою очередь, влечет за собой ряд других болезней, предупредил телеведущий, доктор Александр Мясников.

Лишний вес очень негативно сказывается на здоровье человека, обратил особое внимание Мясников. Ожирение нередко становится причиной онкологических заболеваний, сахарного диабета, инсульта или инфаркта миокарда, добавил врач.

Проблемы с весом также часто провоцируют тяжелое течение коронавируса, напомнил Мясников. Кроме того, число жертв коронавируса в мире составило около полутора миллиона человек за прошедший год, в то время как от ожирения скончались порядка 20 млн человек, заключил доктор.