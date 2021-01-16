ВМФ США подтвердили достоверность трех роликов с НЛО

Опубликованы видео маневров НЛО, достоверность которых подтвердили в Военно-морском флоте Соединенных Штатов Америки.

Опубликованы видео маневров НЛО, достоверность которых подтвердили в Военно-морском флоте Соединенных Штатов Америки.

Ролики были сняты в 2004 и 2015 годах. На видео видно, как два неопознанных объекта выполняют перемещения, которые современная техника не в силах осуществлять. Видео получили названия "FLIR1", "Gimbal" и "GoFast", наблюдение происходило с самолетов ВМФ.

Видео 2015 года было снято у восточного побережья США истребителем F/A-185F. Эпизод 2004 года записали пилоты самолетов, взлетевших с авианосца у побережья Калифорнии. На записи слышно, как пилоты обсуждают происхождение и назначение объектов, которые появились на высоте около 27 километров, после чего зависли над морем на высоте семь километров. Затем объекты пропали с радаров.