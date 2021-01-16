Усиление валютного контроля усложнит использование "серых схем" с долларами

Усиленный контроль за оборотом наличных денег призван вывести из тени уклоняющихся от налогов лиц. Прежде всего, изменения коснутся юридических лиц.

Усиленный контроль за оборотом наличных денег призван вывести из тени уклоняющихся от налогов лиц. Прежде всего, изменения коснутся юридических лиц.

С этого года банки направляют информацию по операциям Росфинмониторингу. Это позволит сократить объем обналичивания с использованием определенных схем, которые происходили напрямую со счетов юридических лиц и ИП.

Нововведения затрагивают и куплю-продажу валюты физлицом на сумму от 600 тысяч рублей. Однако поправки, наоборот, облегчат процесс ее обращения. Контролю больше подвержен обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, потому разменять валюту станет легче.

Законопослушным гражданам не о чем беспокоиться, уточняют эксперты. Раскрытие источников дохода требуется в зависимости от характера операций, их размера и каких-либо аномалий. Добропорядочный россиянин сможет подтвердить источники справкой о доходах, выпиской по счетам, договором или письменным пояснением.