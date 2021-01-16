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20:11   16 Января 2021
Политика

Йовери Мусевени сохранил пост президента Уганды после выборов

Йовери Мусевени сохранил пост президента Уганды после выборов

Избирком Уганды объявил результаты президентских выборов. В ходе голосования победил Йовери Кагуту Мусевени.

По данным агентства Reuters, Мусевени получил более 58% голосов избирателей. После обработки всех бюллетеней, действующий глава государства набрал 5,85 млн голосов. Его основной конкурент Боби Вайна получил 3,48 млн голосов избирателей.

Оппозиционный кандидат заявил, что результаты голосования были фальсифицированы. Он также призвал граждан опротестовать итоги выборов.

В прошедших 14 января выборах принимали участие 11 кандидатов. Победивший Йовери Кагуту Мусевени управляет страной 34 года.

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#президент #уганда #Мусевени

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