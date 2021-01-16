Агутин написал трогательную оду любви с Анжеликой Варум

Известный российский певец и композитор Леонид Агутин поздравил супругу Анжелику Варум с годовщиной свадьбы. Одна из самых крепких пар шоу-бизнеса вместе 23 года.

Известный российский певец и композитор Леонид Агутин поздравил супругу Анжелику Варум с годовщиной свадьбы. Одна из самых крепких пар шоу-бизнеса вместе 23 года.

Леонид Агутин решил, что лучшим подарком для любимой женщины станут красивые стихи в Instagram. Он посвятил стихотворение их отношениям с Варум. Музыкант заметил, что даже не помнит как долго любит певицу.

"Родная, на этом холсте нарисованы мы./ Единством, борьбой удивительных противоречий. / И пусть, словно щурясь на солнце, что вышло из тьмы / Рожденный любовью, наш путь будет сладок и вечен", — написал композитор.

Поклонники оценили творчество Агутина, отметив его необыкновенный поэтический дар. По мнению пользователей, Варум очень повезло быть рядом с таким талантливым и верным спутником.

"Пусть ваша лодка любви переживет любую непогоду и никогда не разбивается о скалы. Будьте тем самым примером, которого не хватает многим звездам российского шоу-бизнеса", — пожелала подписчица.

Заслуженная артистка России, автор песен Анжелика Варум вытянула счастливый билет, когда вышла замуж за Агутина. Вместе с композитором они создали десятки прекрасных песен о любви. Дочь музыкантов Елизавета Варум тоже решила связать свою жизнь со сценой, 21-летняя наследница подает большие надежды.