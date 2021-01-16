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20:07   16 Января 2021
Политика

СМИ пишут, что швейцарский страховщик "СП-2" испугался санкций США

СМИ пишут, что швейцарский страховщик "СП-2" испугался санкций США

Намерения США ввести новые санкции против строительства "Северного потока — 2" заставили Zurich Insurance Group отказаться от участия в проекте. Об этом сообщают СМИ.

По данным издания Bloomberg, Вашингтон может ввести новые ограничительные меры против предприятий, которые осуществляют техническую сертификацию и страхование. Однако Zurich Insurance Group отказывается комментировать возможные санкции США против "Северного потока — 2".

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#сша #санкции #северный поток - 2

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