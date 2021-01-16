СМИ пишут, что швейцарский страховщик "СП-2" испугался санкций США

Намерения США ввести новые санкции против строительства "Северного потока — 2" заставили Zurich Insurance Group отказаться от участия в проекте. Об этом сообщают СМИ.

Намерения США ввести новые санкции против строительства "Северного потока — 2" заставили Zurich Insurance Group отказаться от участия в проекте. Об этом сообщают СМИ.

По данным издания Bloomberg, Вашингтон может ввести новые ограничительные меры против предприятий, которые осуществляют техническую сертификацию и страхование. Однако Zurich Insurance Group отказывается комментировать возможные санкции США против "Северного потока — 2".