Грузооборот России в Арктике может вырасти в четыре раза

Северный морской путь (СМП) в 2020 году пропустил 30 млн тонн грузов, а уже к 2025 году по нему пройдет 80 млн тонн, и к 2035 году грузооборот достигнет планируемых 130 млн тонн.

Северный морской путь (СМП) в 2020 году пропустил 30 млн тонн грузов, а уже к 2025 году по нему пройдет 80 млн тонн, и к 2035 году грузооборот достигнет планируемых 130 млн тонн.

Такой прогноз озвучил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он вспоминает, как шесть лет назад не было понимания, как грузооборот по СМП сможет достичь даже 8 млн тонн, тогда как в прошлом году объем перевозок вырос до 30 млн тонн груза.

По словам министра, 130 млн тонн к 2035 году является реалистичной целью за счет создаваемого ледокольного флота. Все это сулит Арктике хорошее развитие в будущем, уверен Чекунов.

В перспективе Россия планирует создать систему круглогодичной проводки судов. С этой целью на дальневосточной верфи "Звезда" возводится первый ледокол нового класса "Лидер". Также идет работа над рядом дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире.