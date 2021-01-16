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20:45   16 Января 2021
Россия

Осторожно, границы открываются. Куда можно улететь с 27 января

Осторожно, границы открываются. Куда можно улететь с 27 января

Россия открывает авиасообщение с несколькими странами уже 27 января, сообщили в оперативном штабе. Кроме того, принято решение увеличить количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю.

Но не одним Египтом обрадуют истосковавшихся по загранице россиян. Рейсы с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром будут восстановлены уже через 11 дней.

Самолеты будут летать из Москвы в Ханой, Дели, Хельсинки два раза в неделю, в Доху — три раза в неделю. Из Санкт-Петербурга рейсы в Хельсинки будут совершаться два раза в неделю.

Но радоваться любителям заграничных отпусков рано: в Финляндию возможно попасть только с гуманитарными целями или для учебы.

Авиасообщение открывается с 27 января. Куда смогут полететь россияне?

Во Вьетнам въезд разрешен только по рабочей визе дипломатов, экспертов, зарубежных инвесторов и рабочих с высокой квалификацией. Без виз могут въехать только граждане Вьетнама.

В Индию разрешают приезжать только с гуманитарными целями, а также гражданам Индии, Непала, Бутана и членам их семей.

В Катар можно только гражданам государства, а также Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Обладателей вида на жительство в стране тоже ждут, но с обязательным карантином по приезду.

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