Apple может вернуть в новый iPhone Touch ID

Американская компания Apple планирует вернуть отпечаток пальца в новые модели iPhone из-за его удобства, а также убрать слот для зарядки.

Американская компания Apple планирует вернуть отпечаток пальца в новые модели iPhone из-за его удобства, а также убрать слот для зарядки.

В пандемию коронавируса многие пользователи смартфонов "яблочной" компании сетовали на то, что в устройствах больше нет Touch ID. Эта функция сильно облегчила бы жизнь, когда нужно разблокировать телефон или оплатить покупку, будучи в медицинской маске. Издание Bloomberg пишет, что в корпорации задумались о том, чтобы вернуть старую функцию. Возможно, теперь отпечаток пальца будет считывать экран, а не кнопка "Домой".

Кроме того, производитель планирует убрать разъем для зарядного устройства. Ранее компания презентовала новую беспроводную зарядку MagSafe, на которую достаточно всего лишь положить телефон.