Смена Правительства Нидерландов не повлияет на расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, считает технический эксперт Юрий Антипов.

Смена Правительства Нидерландов не повлияет на расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, считает технический эксперт Юрий Антипов.

Нынешнее правительство Нидерландов убедило всех в определенной версии крушения самолета, поэтому вся страна придерживается конкретной точки зрения по виновнику авиакатастрофы, говорит Антипов.

Тем временем, правительство Нидерландов в полном составе уйдет в отставку из-за скандала с детскими пособиями. Остается вопрос: как смена кабмина повлияет на ход судебного разбирательства по делу MH17, пишет "НьюИнформ".

Антипов напомнил, что всему миру известно, как плохо следствие выполнило свою работу. Однако новое правительство не пойдет против уже выстроенной версии. Техэксперт считает, что надежда остается только на судей, которые смогут без оглядки на правительство вынести объективное решение по делу о крушении самолета.