19:31 16 Января 2021Общество
Российский "Спутник V" могут зарегистрировать в Перу
Разработанную сотрудниками центра имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время могут зарегистрировать в Перу.
Разработанную сотрудниками центра имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время могут зарегистрировать в Перу.
Сотрудники Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили журналистам РИА Новости, что в течение месяца вакцину от COVID-19 "Спутник V" планируют зарегистрировать в Перу. Медицинский препарат был разработан Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
О регистрации вакцины еще в августе прошлого года рассказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей препарат против коронавируса.