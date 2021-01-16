Российский "Спутник V" могут зарегистрировать в Перу

Разработанную сотрудниками центра имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время могут зарегистрировать в Перу.

Разработанную сотрудниками центра имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время могут зарегистрировать в Перу.

Сотрудники Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили журналистам РИА Новости, что в течение месяца вакцину от COVID-19 "Спутник V" планируют зарегистрировать в Перу. Медицинский препарат был разработан Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

О регистрации вакцины еще в августе прошлого года рассказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей препарат против коронавируса.