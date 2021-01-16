Жители Крыма в соцсетях отметили преображение пляжа в Симеизе

Новый пляж в крымском курортном поселке Симеиз восхитил россиян. Своими впечатлениями местные жители поделились в социальных сетях.

Новый пляж в крымском курортном поселке Симеиз восхитил россиян. Своими впечатлениями местные жители поделились в социальных сетях.

Поселок Симеиз находится в 18 километрах от другого курортного города Ялта. Симеиз окружен живописными скалами, недалеко от поселка возвышаются гора Кошка и горный массив Ай-Петри. Захватывающая дух красота пляжей этого городка также ежегодно привлекает тысячи туристов.

Пляжи Симеиза неспроста западают в сердце многим путешественникам. Берега этих мест надежно защищены горами и скалами от ветра и сильных волн. Эта особенность делает Симеиз неповторимым местом для отдыха, сообщает Федеральное агентство новостей.

Местные жители с радостью наблюдают за преображением любимых мест. По словам некоторых пользователей соцсетей, при Украине можно было лишь мечтать о таких изменениях любимого Симеиза и его неповторимых природных жемчужин.

«Как интересно смотреть на любимые места в межсезонье... Крым - форева!!! Даже не хочется вспоминать как там было при Украине», – считают в соцсетях.

Правительство Симеиза ведет активную подготовку к летнему сезону 2021 года. Путешественников ожидают многочисленные магазины, рынки с различными товарами, автостанции и другие необходимые туристам локации. Сами местные жители считают поселок идеально подходящим для летнего отдыха.