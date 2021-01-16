Эксперт рассказал, как прожить старость в достатке

Выплаты некоторым пенсионерам достигли 30 тысяч рублей. Однако тем, чья зарплата является низкой, следует обратить внимание на другие способы добиться достатка на пенсии.

Выплаты некоторым пенсионерам достигли 30 тысяч рублей. Однако тем, чья зарплата является низкой, следует обратить внимание на другие способы добиться достатка на пенсии.

Высокие страховые пенсии можно получать при верных расчетах, а также при зарплате более 100 тысяч рублей в месяц. Также рабочим, но не имеющим экономического смысла вариантом является отсрочка выхода на пенсию на 10 лет, чтобы выплаты выросли вдвое. Об этом в беседе с Nation News рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По его словам, в течение десятилетия после пенсии можно продолжать работать и получать выплаты. Если жить в этот период на одну зарплату, а пенсию откладывать, то через 10 лет доход в совокупности превысит предложения от государства.

Кроме того, можно стать депутатом, высокопоставленным госслужащим или военнослужащим. Тогда гражданин гарантированно будет получать пенсию в двойном размере, отметил Сафонов.