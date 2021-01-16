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18:59   16 Января 2021
Общество

Власти Сингапура обязали туристов делать специальную страховку

Власти Сингапура обязали туристов делать специальную страховку

Все прибывающие в Сингапур иностранцы обязаны предоставлять тест с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию, а также делать медстраховку.

Прибывшие в страну должны будут иметь специальную медицинскую страховку, минимальная стоимость покрытия которой составляет 30 тысяч долларов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. Результат ПЦР-теста необходимо будет предоставлять при пересечении границы. Правило будет действовать с 25 января.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#страховка #сингапур #тест

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