18:59 16 Января 2021Общество
Власти Сингапура обязали туристов делать специальную страховку
Все прибывающие в Сингапур иностранцы обязаны предоставлять тест с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию, а также делать медстраховку.
Все прибывающие в Сингапур иностранцы обязаны предоставлять тест с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию, а также делать медстраховку.
Прибывшие в страну должны будут иметь специальную медицинскую страховку, минимальная стоимость покрытия которой составляет 30 тысяч долларов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. Результат ПЦР-теста необходимо будет предоставлять при пересечении границы. Правило будет действовать с 25 января.
Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.