Экс-директор ППГХ Краснокаменска получил 9 лет тюрьмы за взяточничество

Бывшего гендиректора крупнейшего в России уранодобывающего предприятия осудили за "откаты". Александр Глотов проведет в колонии 9 лет.

Бывшего гендиректора крупнейшего в России уранодобывающего предприятия осудили за "откаты". Александр Глотов проведет в колонии 9 лет.

Краснокаменский районный суд в Забайкальском крае вынес решение в отношении бывшего генерального директора Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) Александра Глотова по делу о коррупции. Злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, подсудимый договорился с директором компании "Аргуньсервистранс" о получении "отката" за подписанные договора на общую сумму 170 млн рублей об оказании услуг по организации питания работников. Размер взятки составил 12,5 млн рублей. Подозреваемого задержали в мае 2019 года при получении очередной "благодарности". В ходе предварительного следствия мужчина не признал свою вину.