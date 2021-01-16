Дмитрий Медведев рассказ об агрессии США по отношению к России

Вашингтон не заинтересован выстраивать хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Вашингтон не заинтересован выстраивать хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению Дмитрия Медведева, избранный президент Соединенных Штатов всегда относился к России с негативом. Подобное отношение к Москве сложилось также у союзников Байдена. Они совершенно не заинтересованы в выстраивании диалога с Москвой, считает экс-премьер.

"Байден пока и вовсе не сказал ничего позитивного в адрес России. Напротив, его риторика всегда была откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной", —сказал Медведев ТАСС.

Политик подтвердил слова об агрессии со стороны Америки высказыванием демократа Байдена. Ранее избранный президент заявлял, что Россия является самой большой угрозой США с точки зрения безопасности.