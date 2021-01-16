Немецкий политолог рассчитывает на улучшение отношений РФ и ФРГ при Лашете

Отношения России и Германии могут улучшиться при новом лидере ХДС Армине Лашете, считает немецкий политолог Александр Рар.

Отношения России и Германии могут улучшиться при новом лидере ХДС Армине Лашете, считает немецкий политолог Александр Рар.

Лашет избран главой правящей партии ХДС, а по итогам парламентских выборов он сможет сменить Ангелу Меркель на посту канцлера​​​. Более того, лидер ХДС настроен на объединение немецкого общества и считает политику Меркель успешной.

Рар уверен, что отношения между РФ и ФРГ улучшатся при Лашете. Политик выступал за сотрудничество между Германией и Россией и трезво оценивает ситуацию. Более того, Лашет поддерживает проект "Северный поток — 2".

"Конечно, многое будет зависеть от реакции России. У Лашета сейчас очень высокие шансы избраться канцлером ФРГ", — говорит Александр Рар.

Новый лидер ХДС вряд ли уступит возможность стать канцлером другим потенциальным кандидатам, заключил политолог.