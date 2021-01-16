Депутат ГД предложил установиться правила катания на ватрушках

Полностью запрещать катание на ватрушках в России не нужно, но установить правила безопасности необходимо, считает депутат Госдумы Сергей Кривоносов.

Полностью запрещать катание на ватрушках в России не нужно, но установить правила безопасности необходимо, считает депутат Госдумы Сергей Кривоносов.

Члены Госдумы намерены проконсультироваться по этому вопросу с министерством спорта в ближайшее время. Следует не только установить правила безопасности катания на тюбингах, но и контролировать их соблюдение. Однако установить ограничения на использование ватрушек в необорудованных местах невозможно, отметил депутат.

"Если речь идет о коммерческом использовании, то здесь должны работать определенные правила", — подчеркнул Кривоносов.

Власти РФ планируют изучить опыт других стран и найти выход, чтобы обезопасить зимнее развлечение россиян. Накануне при катании на тюбинге погиб ребенок. Трагедия случилась на северо-западе Москвы. В новогодние праздники подросток получил травмы, напомнила радиостанция "Говорит Москва".