Егоров озвучил основные направления работы ФНС

Федеральная налоговая служба должна забирать на себя функции по исчислению и уплате налогов, что позволит снизить издержки для бизнеса, заявил глава ведомства Даниил Егоров.

Федеральная налоговая служба должна забирать на себя функции по исчислению и уплате налогов, что позволит снизить издержки для бизнеса, заявил глава ведомства Даниил Егоров.

Он отметил, что в России необходимо создавать модель сетевого налогового администрирования. По словам Егорова, эта работа уже ведется. Глава ФНС уточнил, что с 2021 года для юрлиц отменена обязанность подавать декларации по транспортному и земельному налогам. Это, как он указал, является одним из основных направлений работы ФНС на ближайшие годы.

Другим приоритетом ФНС является развитие института рассмотрения жалоб налогоплательщиков. Ведомство намерено добиться снижения конфликтов в налоговых правоотношениях. Еще одно направление работы службы — выстраивание коммуникации с налогоплательщиками, подчеркнул Егоров. Он добавил, что система обратной связи помогает находить новые решения.