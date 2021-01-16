Жена Грачевского попрощалась с мужем через больничное стекло

Молодая супруга режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская попрощалась со своим супругом через стекло больницы, пока врачи пытались спасти жизнь режиссеру в реанимации.

Молодая супруга режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская попрощалась со своим супругом через стекло больницы, пока врачи пытались спасти жизнь режиссеру в реанимации.

Грачевский умер 14 января 2021 года на 72-м году жизни. На его здоровье сильно повлияла коронавирусная инфекция. Ситуацию усугубила химиотерапия, через которую прошел режиссер, когда боролся с раком кожи. Процедура сильно ослабила его организм. Последние два дня своей жизни сценарист провел в реанимации, а 7 января его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. В этом время супруга Грачевского навещала его в больнице. Последний раз она видела мужа через стекло реанимации, пока врачи пытались спасти ему жизнь.

На своей странице в Instagram Белоцерковская поделилась совместным фото с мужем. Она написала, что за свою супружескую жизнь они прошли много испытаний. Пост был опубликован за несколько дней до смерти режиссера. Пользователи выражают супруге соболезнования, пишет "Стархит".