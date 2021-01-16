«Пониматель Путина». Кто такой Армин Лашет, избранный главой ХДС в Германии

Чем обернется для России и Германии избрание нового председателя крупнейшей партии ФРГ, который может стать канцлером.

Главой Христианско-демократического союза (ХДС) избран Армин Лашет — премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия. Его поддержала Ангела Меркель. Это значит, что Лашет имеет все шансы стать кандидатом в канцлеры от ХДС на сентябрьских выборах в Бундестаг.

Канцлером Германии должен стать именно председатель ХДС — это принципиальная позиция уходящей «канцлерин». Ранее главой партии не без помощи Меркель выбрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в феврале 2020-го она покинула пост. Надежды «матери Германии» увидеть женщину в кресле канцлера рухнули, и Меркель поддержала Лашета.

Что это значит для Германии?

В ХДС Лашет отнюдь не рядовой политик, а заместитель председателя. Несмотря на поддержку со стороны Меркель, продолжать ее курс он не будет — об этом говорят и в Бундестаге.

Представители партии «Зеленые» заявили, что перед Лашетом стоит нелегкая задача «перенастроить» ХДС после 15 лет правления Меркель — взять курс на экологическую модернизацию экономики и социальную справедливость.

Кстати, о социальной справедливости: прозвище «Турецкий Армин» Лашет получил не просто так. Он всячески поддерживал иммигрантское сообщество (подавляющая часть мигрантов и их потомков в Германии — этнические турки), выступая против системной дискриминации. Скорее всего, лояльная миграционная политика в Германии, которую правые ставили в упрек Меркель, ужесточаться не будет.

«Справа» Лашетом уже недовольны. Глава фракции правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель не зря прогнозирует формирование правящей коалиции ХДС/ХСС и «Зеленых» по итогам выборов в Бундестаг: судя по поддержке Лашета последними, так и будет.

«С избранием Лашета вопрос о создании "черно-зеленой" коалиции можно считать решенным, а шанс на политические изменения окончательно утерянным», — цитируют немецкие СМИ Вайдель.

Что это значит для России?

Назначение Лашета знаменует для России и Германии «перезагрузку» продуктивных, но все же слегка напряженных отношений. Новый глава ХДС относится к тем политикам, для характеристики которых в немецком языке даже придумали новое слово — Putinversteher, по-русски говоря — «пониматель» президента Владимира Путина.

В 2014 году воссоединение Крыма с Россией и прошедший на полуострове референдум Меркель категорично осудила, заявив прямо: «Германия этого не понимает». А Лашет понял: вопреки резкой риторике коллег, он выступил за продолжение сотрудничества с РФ и против «антипутинского популизма» в немецкой политике.

Подход у Лашета по-немецки прагматичный: он подчеркивал, что в его регионе более 1200 фирм вышли на рынок в России или инвестировали в российские проекты. В июле 2019 года премьер-министр провел у себя в Северном Рейне-Вестфалии форум «Петербургский диалог», в котором и сам принял участие, произнеся речь о важности связей Германии и России.

В конце концов, когда Россия оказалась в опале после загадочного отравления Сергея Скрипаля и его дочери, Лашет ответил даже на западные призывы «наказать Москву». И снова привел неоспоримый аргумент: хотите конфронтации — предоставьте доказательства вины.

«Если кто-то хочет заставить почти все страны НАТО проявить солидарность, не должен ли этот кто-то предъявить убедительные доказательства? Можно относиться к России как угодно, но я, изучая международное право, учился другому обхождению с государствами», — заявил он в Twitter.

Станет ли Лашет канцлером по заветам Меркель — неизвестно, но ее эпоха и в ХДС, и кресле канцлера подходит к концу. О том, как прошли эти 15 лет для Германии, с чего начинала «канцлерин» и чем закончила — читайте в нашей статье.