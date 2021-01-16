Президент Гвинеи сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V"

Президент Гвинеи Альфа Конде прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции с использованием российского препарата "Спутник V". Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

Президент Гвинеи Альфа Конде прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции с использованием российского препарата "Спутник V". Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

В конце декабря 2020 года группа высших должностных лиц Гвинеи сделала прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Первым вакцинацию прошел министр национальной обороны Гвинеи Мохамед Диане.