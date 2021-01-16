Слухи о тайной вакцинации украинских политиков появились в Сети

Украинские СМИ распространили сведения о массовой вакцинации киевских чиновников от коронавируса импортными препаратами, которые не поступали в страну по официальным каналам.

Украинские СМИ распространили сведения о массовой вакцинации киевских чиновников от коронавируса импортными препаратами, которые не поступали в страну по официальным каналам.

Политики и бизнесмены якобы получают нелегально завезенный препарат от коронавирусной инфекции в частной клинике. В Сети пишут, что стоимость одной дозы может доходить до 3 тысяч евро, что в 50 раз дороже вакцинации в Евросоюзе и США.

Вакцинация населения от COVID-19 стартует на Украине в феврале. Медики будут использовать незарегистрированный китайский препарат CoronaVac, который не прошел третью фазу испытаний, приобретенный через компанию "Лекхим".