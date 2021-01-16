Локдаун в ФРГ может стать прикрытием истинной угрозы "Северному потоку – 2"

Проект "Северный поток – 2" будет востребован независимо от сроков окончания пандемии, заявил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Проект "Северный поток – 2" будет востребован независимо от сроков окончания пандемии, заявил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Ранее немецкий депутат Вальдемар Гердт сообщил, что возможное продление локдауна в Германии может приостановить укладку труб "Северного потока – 2". Однако значимость российского газового проекта слишком высока, и этот факт не изменится из-за пандемии, прокомментировал эксперт слова депутата в беседе с изданием "ПолитРоссия".

Если реализация такого масштабного проекта и будет приостановлена, то не по эпидемиологическим, а по политическим причинам, уверен Митрахович.

Он предупредил, что противники "СП-2" могут использовать локдаун в качестве прикрытия своих истинных намерений, чтобы помешать строительству газопровода. То есть, по словам эксперта, ряд политиков может попытаться "подогнать аргументы под желаемую цель". Но в конечном счете значение будет иметь официальная позиция государства, а основные политические силы Берлина выступают за "Северный поток — 2".