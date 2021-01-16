Навальный появился на публике в необъяснимо дорогих вещах

Алексей Навальный был запечатлен СМИ в Берлине. Скандальный блогер и его супруга появились на публике в одежде, которая слабо соответствует официальным данным об их доходах.

Алексей Навальный был запечатлен СМИ в Берлине. Скандальный блогер и его супруга появились на публике в одежде, которая слабо соответствует официальным данным об их доходах.

Фотографию Навального и его жены Юлии опубликовало немецкое издание Bild. Основатель признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" был замечен на одном из вокзалов Берлина. Журналисты Nation News заинтересовались образом блогера и стоимостью его вещей.

Броские вещи Навального оказалось нетрудно найти на сайтах крупных производителей одежды — преимущественно премиального сегмента. К примеру, в Берлине он появился в куртке бренда Mammut. Приобрести такую можно за рубежом за 386,29 евро — это порядка 34,2 тыс. рублей. Также на основателе ФБК были ботинки той же марки — за них просят больше 16 тысяч рублей.

Куртка супруги Навального оказалась еще дороже — пуховик Moncler стоит 1722 доллара, то есть гораздо больше ста тысяч рублей. Вещи четы Навальных произведены для потребителей далеко не бедных. По данным блогера, его официальный доход составляет 450 тысяч рублей ежемесячно. При этом на эти средства ему требуется оплачивать аренду большой квартиры и обеспечивать семью. Остается неясным, откуда "обычный оппозиционер" взял средства на такой дорогостоящий гардероб.