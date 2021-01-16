Замглавы Совбеза РФ рассказал о серьезных социальных потрясениях жителей США

Америка стала токсичной даже для союзников. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Америка стала токсичной даже для союзников. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев считает, что общество США испытывает серьезное социальное потрясение, которое может привести к непредсказуемости дальнейших действий страны на мировой арене и ее токсичности даже для союзников.

"Непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене, некая токсичность этой страны даже для союзников и партнеров — следствие тех серьезных социальных потрясений, через которые проходит американское общество", — считает политик.

Замглавы СБ РФ предполагает, что во внутренней и внешней нестабильности Соединенных Штатов виновна устаревшая американская избирательная система, которая продолжается с 18 века.

По словам Медведева, прошедшие президентские выборы в Штатах стали не политической конкуренцией идей, а борьбой двух кампаний ненависти.