Депутат Вострецов предложил создать профсоюз работников СМИ в России

Создание Общероссийского профсоюза работников СМИ позволит формировать информационную политику в стране, уверен депутат Государственной Думы Сергей Вострецов.

Создание Общероссийского профсоюза работников СМИ позволит формировать информационную политику в стране, уверен депутат Государственной Думы Сергей Вострецов.

В ходе заседания рабочей группы Объединения профсоюзов по подготовке Съезда работников СМИ обсуждалось место, время и состав участников съезда. Сергей Вострецов обратил внимание журналистов на освещение темы достижений россиян и призвал писать и говорить о простых работниках — шахтерах, нефтяниках, газовиках, водителях.

Депутат отметил, что в СМИ — засилье "чернухи" и негатива, даже центральные каналы этим грешат. Это недопустимо, подчеркнул Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сергей Вострецов поблагодарил ФАН за проведение конкурса "Хорошие новости" и отметил, что нужно выходить на новый уровень. Именно этим и должен заниматься профсоюз работников СМИ, уточнил депутат.