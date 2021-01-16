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17:20   16 Января 2021
Политика

Байден продолжает назначения в Госдепартаменте США

Байден продолжает назначения в Госдепартаменте США

Уэнди Шерман и Виктория Нуланд выдвинуты на посты замгоссекретаря США. Соответствующее решение принял демократ Джо Байден.

Избранный президент США считает, что контролем над вооружениями в Госдепе займется эксперт по нераспространению Бонни Дженкинс. Уэнди Шерман ранее возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Виктория Нуланд выдвинута на пост заместителя главы Госдепа по политическим вопросам.

Еще одним первым заместителем госсекретаря выдвинут Брайан Маккион, который помогал Байдену по вопросам внешней политике.

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#сша #байден #госдепартамент

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