Байден продолжает назначения в Госдепартаменте США

Уэнди Шерман и Виктория Нуланд выдвинуты на посты замгоссекретаря США. Соответствующее решение принял демократ Джо Байден.

Уэнди Шерман и Виктория Нуланд выдвинуты на посты замгоссекретаря США. Соответствующее решение принял демократ Джо Байден.

Избранный президент США считает, что контролем над вооружениями в Госдепе займется эксперт по нераспространению Бонни Дженкинс. Уэнди Шерман ранее возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Виктория Нуланд выдвинута на пост заместителя главы Госдепа по политическим вопросам.

Еще одним первым заместителем госсекретаря выдвинут Брайан Маккион, который помогал Байдену по вопросам внешней политике.