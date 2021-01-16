Меры безопасности во Внуково помешают сторонникам Навального провести митинги

Сенатор Владимир Джабаров поддержал ужесточение мер безопасности в международном аэропорту Внуково перед возвращением блогера Алексея Навального из Германии.

Сенатор Владимир Джабаров поддержал ужесточение мер безопасности в международном аэропорту Внуково перед возвращением блогера Алексея Навального из Германии.

Администрация Внуково ввела запрет на видеосъемку в аэропорту и организацию массовых мероприятий в связи с прилетом Навального. Джабаров назвал это решение абсолютно правильным, пишет Федеральное агентство новостей.

"Сторонники Навального — не простые люди: либо представляют различные НКО, либо даже завербованные", — объяснил сенатор.

Основатель ФБК (признан иностранным агентом в России) ранее опубликовал пост в социальной сети Twitter, в котором сообщил о своем возвращении из Германии, где он проходил лечение в частной клинике. Навальный уточнил, что собирается прилететь рейсом авиакомпании "Победа", и призвал сторонников встретить его в аэропорту.