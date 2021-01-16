Изрезанная главред "Рязань.Лайф" перед смертью просила родных вызвать полицию

Сотрудница "Рязань.Лайф" Жанна Шеплякова в день убийства просила близких вызвать полицию. Она всерьез восприняла угрозы супруга, который пришел к ней в квартиру.

Сотрудница "Рязань.Лайф" Жанна Шеплякова в день убийства просила близких вызвать полицию. Она всерьез восприняла угрозы супруга, который пришел к ней в квартиру.

По данным источника, муж прямо заявлял, что убьет ее. После чего он ненадолго вышел и снова вернулся. Однако правоохранители якобы не отреагировали должным образом на просьбу родственников. Звонившим пояснили, что у стражей порядка "нет оснований для выезда", сообщал ФАН.

Женщина долгие годы страдала от ревности супруга. По версии правоохранителей, мужчина набросился на нее с ножом и нанес десять ударов, один из которых пришелся в шею. Затем он забрал детей и отправился в Тверскую область. Там его и задержали по подозрению в убийстве.