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16:47   16 Января 2021
Общество

Британские ученые раскрыли тайну возникновения коронавируса

Британские ученые раскрыли тайну возникновения коронавируса

Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта открыли тайну генетических изменений коронавирусной инфекции. 

Они выяснили, какой фактор дает возможность вирусу переходить от животных к человеку. Эта генетическая адаптация очень похожа на ту, что стала причиной вспышки атипичной пневмонии SARS, которая произошла в 2002–2003 годах. Об этом сообщает научное издание PLOS Biology.

В результате проведенного эксперимента исследователи пришли к выводу, что изменения в структуре S-белка SARS-CoV-2 случились исторически. Ученые считают, что необходимо продолжать наблюдать за коронавирусом. Они предполагают, что в последующие месяцы различные варианты коронавируса будут продолжать размножаться.

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#ученые #коронавирус #возникновение

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