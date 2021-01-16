Британские ученые раскрыли тайну возникновения коронавируса

Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта открыли тайну генетических изменений коронавирусной инфекции.

Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта открыли тайну генетических изменений коронавирусной инфекции.

Они выяснили, какой фактор дает возможность вирусу переходить от животных к человеку. Эта генетическая адаптация очень похожа на ту, что стала причиной вспышки атипичной пневмонии SARS, которая произошла в 2002–2003 годах. Об этом сообщает научное издание PLOS Biology.

В результате проведенного эксперимента исследователи пришли к выводу, что изменения в структуре S-белка SARS-CoV-2 случились исторически. Ученые считают, что необходимо продолжать наблюдать за коронавирусом. Они предполагают, что в последующие месяцы различные варианты коронавируса будут продолжать размножаться.