Решение властей РФ снизить цены на продукты обеспокоило немцев

Действия руководства России по снижению цен на продовольствие вызвали рост стоимости пшеницы на мировом рынке, отмечают аналитики немецкого издания Agrarheute.

Действия руководства России по снижению цен на продовольствие вызвали рост стоимости пшеницы на мировом рынке, отмечают аналитики немецкого издания Agrarheute.

Тонна пшеницы на европейском рынке достигла 230 евро. Последний раз такая цена наблюдалась в мае 2013 года. Как считают немецкие журналисты, рост цен на зерно вызван политикой Москвы.

Как пишет "ПолитРоссия", Правительство РФ намерено повысить экспортную пошлину на зерно до 45-50 долларов за тонну. Цены на продукты в России выросли из-за высокого экспорта. Поэтому власти повышают экспортную пошлину, надеясь таким образом стабилизировать инфляцию.

Росстат ранее назвал продукты питания, цены на которые выросли больше всего в 2020 году. Список подорожавших товаров возглавил сахар, стоимость которого выросла на 65,5%.